Shopping de Salvador realiza ação que visa beneficiar crianças carentes

Em clima de natal, o Shopping Barra vai oferecer uma ação que visa presentear 3,5 mil meninos e meninas com a ajuda de clientes. A iniciativa faz parte do projeto 'Árvore dos Sonhos' e vai doar para crianças de instituições filantrópicas.

Para contribuir com a ação, os cartões com o desejo de cada criança estarão disponíveis em árvores espalhadas nos quatro pisos do Barra de 1° a 18 de dezembro. Os interessados em doar devem levar o material pessoalmente ao shopping. As pessoas que desejarem entrega-los diretamente para os pequenos podem se cadastrar na Loja dos Sonhos (L3 Oeste) e participar dessa experiência.

