Shopping de Salvador passa a exibir mensalmente sessões CineMaterna

A partir das 13h30 do dia 13 de fevereiro, o Shopping da Bahia passará a exibir mensalmente o CineMaterna. O objetivo do projeto é proporcionar o resgate social das mães de recém-nascidos e de pós-parto junto com seus bebês.

As primeiras 30 mães e pais que chegarem no local, acompanhados com seus bebês de até 18 meses, serão contemplados com um ingresso cortesia. Após as cortesias esgotarem, progenitoras e seus acompanhantes deverão adquirir o ingresso na bilheteria.

O filme de estreia, assim como os das demais sessões, serão definidos por meio de enquetes disponíveis no site oficial da ONG. A votação do primeiro filme segue até o dia 3 de fevereiro.

As sessões são desenvolvidas especialmente para que não hajam preocupações com choro, som alto e ar condicionado forte. Além disso as salas contam gratuitamente com trocadores abastecidos com fraldas, pomadas e lenços umedecidos. Um tapete especial instalado na primeira fila gera ainda mais segurança a mamães e bebes.

adblock ativo