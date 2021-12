Shopping de Salvador participa de campanha gratuita de vacinação

Uma campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) acontece neste sábado, 4, das 9h às 17h, nos shoppings Center Lapa e Piedade, em Salvador. O projeto oferece vacinação gratuita para a população.

A ação acontece no piso L3 do Shopping Center Lapa e L2 do Piedade. O objetivo é atender os idosos, portadores de comorbidades, gestantes, puérperas (até 45 dias), trabalhadores de saúde, indígenas, crianças (de 6 meses a menores de 6 anos), adolescentes sob medida socioeducativa, população privada de liberdade, policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das forças armadas.

