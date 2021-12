Shopping de Salvador é notificado por irregularidade no piso do estacionamento

O Shopping Paralela, de Salvador, foi notificado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), na manhã desta sexta-feira, 15, para fazer correção do piso de um dos estacionamentos.

De acordo com a Sedur, fiscais do órgão realizaram uma vistoria no local depois de receber denúncias de que o piso do estacionamento G2 estava ondulado.

O shopping tem um prazo de 20 dias para fazer a correção, além de apresentar um laudo estrutural atestando a estabilidade do nivel do pavimento.

A notificação foi aplicada com base na Lei 5907/2001, que dispõe sobre manutenção preventiva e periódica das edificações e equipamentos públicos ou privados em Salvador. Os responsáveis pelas edificações do estabelecimento deverão providenciar a recuperação, manutenção, reforma ou restauro necessário à segurança da público.

Em nota, o Shopping Paralela informou que as ondulações existentes no estacionamento do piso G2 não possuem nenhum risco estrutural e atesta a solidez e segurança de todo os pilares de sustentação do centro de compras.

