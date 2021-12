Shopping de Salvador amplia tempo de estacionamento para clientes

Por causa das compras de fim ano, o Shopping Paseo, situado no Itaigara, em Salvador, disponibilizará mais 1 hora de estacionamento para os clientes. O acordo é que a cada 3 horas no estabelecimento a 4 hora seja gratuita.

Quem for ao local poderá conferir também as atrações de Natal oferecidas. A programação tem apresentações musicais abertas ao público aos sábados, com recitais e corais.

No dia 1º de dezembro, às 17h, a Orquestra Irmã Dulce do Núcleo Cesa do Neojibá (Simões Filho) é quem dará o tom da programação.

No dia 8, 17h, haverá o Coral 2 de Julho (APCEF). Já no dia 15, às 17h, será a vez do Coral Pequenos Cantores de Deus se apresentar.

Para encerrar a programação, no dia 22, também às 17h, o Coral Diocesano de Camaçari fará uma apresentação especial para o público do Paseo.

adblock ativo