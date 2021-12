Shopping concentra entrega de abadás na folia

Os foliões que deixaram para garantir os abadás no primeiro dia oficial do Carnaval, tiveram que enfrentar filas no Shopping da Bahia. Abrigando mais de 85% da venda e entrega dos principais blocos e camarotes, as lojas registraram movimento intenso.

"Sou do interior de São Paulo e é a primeira vez que venho curtir o Carnaval de Salvador. A expectativa é grande. Muitos me falam que é o melhor Carnaval do Brasil e irei curtir todos os dias", ressaltou a foliã Camila Mossin, 32 anos, na Central do Carnaval.

A entrega de mais de 200 mil produtos carnavalescos começaram a ser entregues desde a última terça-feira. Conforme a comandante da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Leila Aragão, cerca de 120 a 150 mil pessoas circulam por dia na região no Iguatemi. Mais de 1.100 policiais espalhados pelas áreas de resgate dos produtos atuam para evitar roubos e furtos até a próxima terça-feira.

"Curto o Carnaval há anos e a expectativa é a melhor possível. Peguei o abadá do Nana Banana, devo curtir o show de Léo Santana. Peguei o abadá, mas saio direto para o carro, pois é perigoso mas sigo atenta", ressaltou a foliã Larissa Mendonça, 32 anos.

Este ano, as principais novidades de entregas no empreendimento foram a chegada do Vumbora Day, Camarote da Ivete Sangalo, o Mirante do Gigante do cantor Léo Santana, Expresso 2222 e o bloco Pagode Total. Para quem deseja personalizar a fantasia, é possível nas lojas Arranjos Express (1° piso) e o Armarinho Juliana e Ateliê do Abadá (ambos no 2° piso), além da Central do Carnaval.

O Shopping da Bahia irá funcionar amanhã (9h às 21h) e no domingo (12h às 20h), com lojas, espaços de lazer e alimentação abertos. Segunda e terça-feira, somente as lojas âncoras, área de alimentação e lazer das 12h às 20h. Os módulos policiais funcionam no estacionamento atrás do Edifício Capemi, na entrada principal do shopping e no estacionamento B, na ligação com a estação do Metrô.

