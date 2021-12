Shopping cobra de cliente antes dos 30 minutos de tolerância

Desde que os shoppings começaram a cobrar pelos seus estacionamentos, no dia 22, o assunto é recorrente em rodas de amigos e dúvidas sempre aparacem. Além de reclamações e opiniões contra e a favor da cobrança. Nesta segunda-feira, 29, o fotógrafo Leonardo Carvalho, publicou em sua página no Facebook uma reclamação contra a cobrança.

O fotógrafo reclama que ficou apenas 29 minutos no Shopping Barra e teve que pagar os seis reais que são cobrados após o tempo de carência pelas duas primeiras horas. "Eu passei no guichê antes de sair, porque está lá escrito 'antes de sair, valide seu ticket'", disse Leonardo em entrevista ao Portal A TARDE.

"Que sistema é esse, em que a tolerância é 30 e com menos de 30 você é obrigado a pagar?", questiona o fotografo que informou ainda que consumiu no shopping "Comprei uma mochila de 400 reais. Não fui para brincar, fui para consumir".

Leonardo ainda disse que a funcionária após registrar o ticket cobrou o valor alegando ser um erro da cancela. "Eu disse que tinha ficado menos de 30 minutos, mas ela disse que foi erro da cancela. Falei com a supervisão, que disse 'foi coisa de um minuto'".

Em nota o Shopping Barra informou que "a tolerância (carência) para uso de estacionamento sem pagamento da taxa é de 30 minutos. O cliente não precisa validar seu ticket no balcão de atendimento para a tolerância deste tempo, deve ir direto para as cancelas de saída. Após esse tempo (30 minutos) será cobrada a taxa de R$ 6,00 para as primeiras duas horas ou fração delas. De 2h a 3h, R$ 1,00 por hora ou fração de hora, e assim por diante."

O fotógrafo informou que vai procurar o Procon para saber se o shopping está certo ou errado.

A reportagem tentou contato com o Procon, mas não obteve sucesso.



*Colaborou Thaís Seixas

