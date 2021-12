Shopping centers reforçam a segurança

Oito shopping centers de Salvador reforçaram a segurança privada para as festas de fim de ano. Com previsões de aumento no fluxo de consumidores que variam de 50% a 300% para o período que antecede o Natal, os empreendimentos apostam na prevenção para evitar ocorrências.



Além da grande concentração de pessoas, a movimentação de dinheiro nos centros de compras torna o cenário, segundo a polícia, mais "atrativo" para a ação de criminosos.

O Salvador Shopping aumentou em 20% o número de seguranças. O Bela Vista incrementou o efetivo de 48 para 56 postos. Em dezembro, a previsão é de mais 12 homens, diante da previsão de aumento do fluxo de pessoas em 50%.



O Barra, Itaigara, Iguatemi, Salvador Norte, Center Lapa e Piedade também aumentaram, mas não informaram o quantitativo. A assessoria do Paralela foi procurada pela reportagem, mas não atendeu à solicitação.



"Nesse período que antecede datas festivas, há um incremento da criminalidade já que marginais estão loucos para consumir e, sem recursos, procuraram o crime", afirma o titular da 16ª Delegacia de Polícia, na Pituba, Nilton Tormes, responsável por uma área que abrange três shoppings.



No entanto, não há um monitoramento específico para ocorrências em shoppings. "Os casos são qualificados como furto e roubo", diz o delegado.



Reforço



No shopping Itaigara, uma viatura na frente chama a atenção de quem entra no local. Lojistas e consumidores avaliam o reforço como necessário. "A gente, às vezes, se sente seguro por estar dentro de um shopping, mas não é bem assim. Recentemente, um assaltante entrou pelo estacionamento e assaltou uma mulher", afirma a atendente Vanessa Santos, 32.



O supervisor de segurança do Itaigara, Rogério Freitas, nega que tenha ocorrido assalto a uma cliente.



"Não temos muita incidência. Tivemos um reforço de quase o dobro de seguranças por causa do período de festas. É muito mais uma ação preventiva", conta Freitas.

Na tarde da última sexta-feira, dois homens em uma moto tentaram assaltar o empresário Marcelo Gil no estacionamento D2 do Shopping Iguatemi.



De acordo com informações de agentes da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar, a dupla pretendia fazer uma saidinha bancária, o que acabou não acontecendo, pois a vítima conseguiu entrar nas dependências do shopping.



Uma viatura chegou a perseguir os suspeitos, que fugiram. A assessoria de comunicação do Iguatemi informou que ofereceu todo o apoio necessário ao empresário, no entanto, nega que o fato tenha ocorrido na área pertencente ao shopping.



Em outubro, a joalheria Klin Joias, que fica no 2º piso do mesmo estabelecimento foi assaltada por três homens armados. O crime ocorreu próximo ao horário de fechamento, mas com o local ainda cheio. O caso ainda está sendo investigado pela 16ª DP.



Por meio da assessoria, o Iguatemi informou que, nesta época, costuma reforçar o número de profissionais treinados com "as técnicas mais modernas na área de segurança e vigilância".



Especialista em segurança, o professor Antônio Melo afirma que a concentração de pessoas facilita a ação principalmente para aqueles "que se descuidam". "É um mito achar que estar dentro do shopping é estar seguro. As próprias gestões criam esse cenário. O problema é que, às vezes, os casos não chegam ao conhecimento público porque se evita o vazamento", afirma.



"Onde há muita gente, favorece, porque o marginal consegue passar despercebido", acrescenta Tormes.

adblock ativo