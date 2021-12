Shopping centers investem na decoração como apelo de venda

A 49 dias do Natal, o Salvador Shopping inaugurou a decoração natalina com um espetáculo lúdico e exclusivo encenado pela trupe de artistas da Blitz Kids.

A apresentação aconteceu às 19h30 desta quarta-feira, 4, e contou com os personagens Soldadinho, que foi o mestre de cerimônia; o Doutor Leitura; a Dona Árvore e a Mama Cantina. Personagens como a senhora Guirlanda, o Homem Pirulito e a Mamãe Noel também fizeram parte do espetáculo interativo.

Tendo o Papai Noel como atração principal, a Vila de Natal foi aberta ao público. Localizada na praça central do piso 1, conta com uma capela que possui no seu altar principal um presépio cercado de mini-pinheiros e, no telhado, um gnomo se encarrega de tocar o sino.

O cenário conta ainda com uma fonte dos desejos. Nela, quem quiser fazer um pedido basta jogar uma moeda. Segundo a assessoria do shopping, toda renda será revertida para o Lar Irmã Maria Luíza, uma instituição social que abriga quase cem idosos.

Barra

Nesta quinta, 5, é a vez do Shopping Barra. Prevista para as 18h30, a inauguração da decoração, com o tema Parque de Natal, promete emocionar o público, segundo os organizadores. O cenário tem como elemento principal um grande carrossel, além de carrinhos de maçã do amor e pipoca, trenó, casa de máquinas do Papai Noel e a lojinha de brinquedos da Mamãe Noel.

Sobre a cobertura do carrossel, a árvore de Natal principal, que ficará a 21 metros de altura, se destaca no cenário montado na Praça Central, no 1º piso.

De acordo com a assessoria do Barra, a criançada poderá interagir com a decoração e brincar no carrossel, após a chegada do 'bom velhinho'. O brinquedo interativo é composto por diversos cavalinhos, além de cadeira para pessoas com necessidades especiais, e segue o mesmo horário de funcionamento do shopping.

O acesso ao carrossel custará R$ 5 (individual) e R$ 10 família (para três pessoas). O Papai Noel ficará na sua tradicional poltrona, localizada no 4º piso, onde as crianças poderão tirar fotos e entregar as suas cartinhas com os pedidos de presente.

