Shopping celebra mês das mulheres com programação gratuita de serviços, informativos e dicas de beleza

O Shopping Center Lapa preparou uma programação diferenciada para este dia 08, em celebração ao Dia da mulher. A iniciativa faz parte do projeto “Juntas Somos Fortes”, e tem uma programação com informativos sobre políticas de proteção e orientação de saúde, oficina de maquiagem com a Yes Cosmetic, além de lazer com um pocket show de Gab Ferreira e apresentação do Grupo Nahid, de dança do ventre.

A praça de eventos do empreendimento, que fica no primeiro piso, se transformou em um espaço dedicado exclusivamente a elas com informativos, serviços e lazer gratuitos.As atividades acontecem ao longo do dia, a partir das 9h.

Já na segunda-feira, 11, o espaço recebe parte da programação do Projeto Mulher 360, ação em parceria com a prefeitura de Salvador, que tem como objetivo desenvolver a cultura universal dos direitos humanos das mulheres na cidade. Das 9h às 17h, serão oferecidos serviços e informativos.

