Shopping Barra inicia cobrança de estacionamento por fatura

Os clientes do Shopping Barra terão a partir desta segunda-feira, 14, a opção de pagamento do estacionamento por meio de fatura. Conforme nota divulgada pela assessoria do estabelecimento, o projeto "Sem parar" tem como objetivo "dar mais conforto, comodidade e agilidade aos seus clientes".



Agora, os condutores não precisarão ir ao guichê de estacionamento do shopping para efetuar o pagamento. O centro comercial segue o método implantado em estradas da capital, que já contam com esse sistema de pedágio.



Caso o cliente já possua o "Sem Parar", mas não deseje utilizar este acesso no shopping, ele poderá optar entre inserir a credencial (para os mensalistas ou os que possuam o cartão pré-pago) ou mesmo retirar o cupom do estacionamento na entrada, de forma avulsa, realizando o pagamento na saída. Se preferir por estas modalidades, a cobrança pelo sistema "Sem Parar" será automaticamente cancelada, mesmo que a cancela já tenha sida aberta com a aproximação do veículo.



A tarifa para o novo sistema adquirida pelo shopping é a que já estava em vigor no estacionamento do Barra. Os interessados em adquirir o sistema devem entrar em contato pelo telefone 0800-015-0252, pelo www.semparar.com.br ou procurar o Stand do "Sem Parar" no próprio Shopping Barra, localizado no L3 Sul.

