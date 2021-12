Shopping abre espaço com trampolim e patinação nas férias

O Salvador Shopping lança neste sábado, 14, o projeto "Férias Divertidas" com uma programação diferenciada até 22 de fevereiro. Terá atrações para crianças e adultos.

A praça Central terá o Trampolim Park, um espaço de mais de 200 m² com camas elásticas nas paredes e no chão, piscinas de espumas, tabelas de basquete e quadras. É possível correr e pular no equipamento, que comporta até 50 pessoas por vez. O ingresso de R$ 20 dá direito a 15 minutos no espaço.

Quem gosta de patins pode experimentar a pista de patinação in Line na praça de eventos. É possível locar o equipamento (R$ 30) ou levar seu material (nesse caso, o custo é de R$ 20 pela hora). Crianças a partir de 5 anos pode brincar nessa área. Por falar nas garotada, quem tem os famosos tênis de rodinha poderão brincar nesse espaço nas manhãs de sábado (28 de janeiro e 11 de fevereiro).

Maiores de 18 anos também terão uma programação especial com um Adult Day, período especialmente reservados para eles curtirem os espaços de lazer do shopping. NO caso da pista de patinação será no dia 27 de janeiro e no Trampolim Park no dia 3 de fevereiro.

| Serviço |

Trampolim Park (Praça Central – Piso L1)

Horários: Segunda a sábado, das 9h às 21h30; domingos, das 13h às 20h30

Ingressos: R$ 20 pelo período de 15 minutos; R$ 1 por cada minuto adicional; adultos que estejam acompanhando crianças de até 3 anos têm entrada franca

Faixa etária: Sem limite de idade; restrição para gestantes, indivíduos com problemas de saúde e pessoas com peso acima 120 kg

Pista de patinação In Line (Praça de Eventos – Piso G1)

Horários: Segunda a sábado, das 9h às 21h; domingos, das 13h às 20h

Ingressos: Período de 1 hora – R$ 20 sem locação de patins (após 1h, será cobrado R$ 20 pela hora ou fração adicional); R$ 30 com locação de patins (após 1h, será cobrado R$ 35 pela hora ou fração adicional). As duas opções dão direito a equipamentos de segurança.

Faixa etária: a partir dos 5 anos

Obs.: Crianças de 5 a 8 anos só podem permanecer na pista de patinação acompanhadas dos responsáveis; crianças a partir de 8 anos poderão ficar no espaço desde que autorizadas por escrito pelos pais, mediante assinatura de termo de responsabilidade. Os responsáveis não pagam para entrar e aguardar as crianças no lounge.

