Sexto foragido se apresenta na Delegacia de Itinga

O fugitivo Jeferson dos Santos Carvalho, o "Jau", apresentou-se na 27ª Delegacia Territorial (DT), em Itinga, acompanhado por um advogado, na tarde dessa terça-feira, 22. Jeferson, preso por tráfico, foi o sexto preso a retornar à unidade desde a fuga ocorrida no sábado, 19.

Na manhã dessa terça-feira, 22, foi a vez de Claudio Souza Santos Júnior, também preso por tráfico, voltar à 27ª DT acompanhado da mãe. Já Uendel Duarte Borges, o "Nego", preso por roubo, foi recapturado por investigadores da unidade. Caíque França Correia, o "CK", David de Jesus Araújo, ambos presos por porte ilegal de arma, e Mateus Teles Ribeiro, também já retornaram à prisão.

Na noite do dia 19, quinze presos fugiram da unidade de Itinga depois de serrarem as grades das celas e escaparem pelos fundos da delegacia. Continuam as buscas aos outros foragidos.

