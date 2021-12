Setur publica contrato de reforma do MAM e mais três equipamentos náuticos

O contrato para execução de obras no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) e mais três equipamentos náuticos da Bahia de Todos os Santos foi publicado neste sábado, 5, no Diário Oficial do Estado (DOE). O contrato de R$ 24 milhões, do Prodetur Nacional Bahia, vai ser executado pela Secretaria do Turismo do Estado (Setur).

No MAM, que fica no Solar do Unhão, o atracadouro será reconstruído, e o antigo restaurante vai passar por reformas.

Terá ações de infraestrutura em Botelho (Ilha de Maré), com a reforma e a recuperação do terminal turístico e a requalificação urbanística e paisagística de seu entorno.

Já em Itaparica vai ter a reforma e recuperação da marina, com requalificação e ampliação do número de vagas secas e molhadas, requalificação de restaurantes e instalação de um novo posto de combustíveis nas imediações da base náutica.

A reforma do atracadouro da área do Museu Wanderley Pinho, já está em processo de finalização, em Candeias.

adblock ativo