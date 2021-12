Setps mantém posição sobre PLR dos rodoviários

O Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps) mantém a posição de manter o pagamento da Participação dos Lucros e Resultados (PLR), aos rodoviários, apenas em 2016 após o fechamento do balanço das empresas de 2015. A decisão foi confirmada por Jorge Castro, assessor de relações sindicais do Setps, depois da reunião com o secretário de mobilidade urbana de Salvador, Fábio Motta, nesta terça-feira, 22.

"Houve sim uma reunião entre o Fábio e a diretoria do sindicato, mas trataram de diversos assuntos. (Sobre a PLR) Foi comentado isso na reunião, mas, enquanto não tivermos o balanço não negociaremos. Nós só discutimos PLR e após o balanço. Nós não vamos fugir da lei (falando sobre a possibilidade do pagamento de um bônus)", afirmou.

Castro disse ainda que o sindicato dos rodoviários (Sintroba) tenta fazer uma manobra e não o que foi acordado. "Eles (diretoria do Sintroba) estão trazendo isso (possibilidade de um bônus) como um novo, mas, desde agosto eles vem tentando essa manobra", concluiu.

Na segunda-feira, 21, os rodoviários mencionaram a possibilidade de haver um pagamento de uma espécie de "bônus" ainda em 2015 pelos empresários, durante a reunião com o prefeito ACM Neto.

O diretor de comunicação do Sintroba, Daniel Mota, explicou como funcionaria este processo. "Queremos que os empresários aceitem o pagamento de uma bonificação ainda em 2015, mas fora dos moldes da PLR", afirmou.

Ainda segundo Daniel Mota, os rodoviários irão aguardar a decisão dos patrões mas não descartam uma possível greve. "Aceitamos esse tempo como uma demonstração de compreensão negocial. Não receberemos a proposta deles [patrões] com radicalismo. Mas, se a contraproposta não for do agrado da categoria, poderemos pensar sim em um indicativo de greve", afirmou.

A reportagem tentou um novo contato com o sindicato dos rodoviários nesta terça-feira, 22, mas não obteve sucesso.

