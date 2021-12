Setps entrará na justiça contra sindicato dos rodoviários

A assembleia dos rodoviários na manhã desta quinta-feira, 16, que impediu a saída de ônibus de nove empresas em Salvador, renderá uma ação contra o Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia, segundo o diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps), Jorge Castro.

"Vamos esperar que a justiça tome alguma atitude contra os rodoviários. Queremos que eles paguem o prejuízo causado às empresas por conta da paralisação", disse Castro, sem estimar o prejuízo.

O presidente do sindicato dos trabalhadores, Hélio Ferreira, por sua vez, rebate a declaração de Castro: "ele deveria é respeitar os trabalhadores e dar seus direitos ao invés de usar a justiça para prejudicar os funcionários".

Com a manifestação dos rodoviários, centenas de coletivos deixaram de circular pela cidade, impedindo a população que precisa do transporte público de realizar suas tarefas cotidianas, como ir ao trabalho e às unidades de ensino e de saúde. A paralisação durou das 6h da manhã até as 10h30, quando o serviço começou a voltar a funcionar na cidade.

Negociação - O representante dos empresários disse que o diálogo com os rodoviários ficou prejudicado após o movimento desta quinta. "Nós acreditamos que é necessário que haja mediação do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho (SRTE), porque na mesa [de negociação] está difícil, principalmente agora com essa atitude dos rodoviários".

O patronato oferece reajuste de 3,21%, enquanto os trabalhadores pedem 15%, além de melhorias em benefícios. "Esse percentual [3,21%] não cobre nem a inflação", critica Hélio. Castro argumenta que os empresários não podem fornecer reajuste maior, já que não houve aumento na tarifa de ônibus.

Prefeitura - A assessoria da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut) informou que a prefeitura não vai interferir no impasse entre empresários e trabalhadores, mas que monitora a situação para garantir que seja mantida uma frota mínima circulando em dias de paralisação.

No início da manhã, o secretário da Semut, José Carlos Aleluia, disse que foi surpreendido com a manifestação. ""Eu não sabia. A informação que tinha era de que o sindicato e os patrões estavam negociando", afirmou em entrevista a um programa de televisão.

Hélio Ferreira, no entanto, argumenta que foi encaminhado um ofício para a secretaria avisando da mobilização. "Mas acho que houve algum contratempo e não chegou. Mandamos também para toda a imprensa", declarou. Apesar de alegar que divulgou a paralisação na tarde desta quarta, 15, os veículos de comunicação não receberam a informação com antecedência.

