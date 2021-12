Setor de bioimagem é inaugurado em centro de oncologia

Principal unidade de diagnóstico e tratamento de câncer da rede pública do estado, o Centro Estadual de Oncologia (Cican), localizado na avenida Vasco da Gama, ganhou um setor de bioimagem nesta segunda-feira, 4. A inauguração da nova instalação contou com a presença do governador Rui Costa e o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

Para a construção, foram investidos R$ 5 milhões em obras e equipamentos de radiologia, mamografia e tomografia, fruto da Parceria Público-Privada (PPP) de Imagem entre o Governo e a Rede Brasileira de Diagnósticos (RBD).

Além de um novo raio-X, o Cican passa a contar com um tomógrafo de 16 canais, possibilitando maior definição na imagem, e cinco mamógrafos, sendo dois digitais com estereotaxia.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) prevê que, até o final do ano, serão investidos mais de R$ 80 milhões em obras e equipamentos para diagnósticos por imagem, em 11 unidades públicas de saúde na Bahia.

adblock ativo