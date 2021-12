Setor aquático infantil é reinaugurado no IBR

Reformado com o apoio da sociedade baiana, o novo setor de fisioterapia aquática infantil do Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR) foi inaugurado, na quarta-feira, 4, em solenidade realizada na sede, em Ondina.

Especializado em atendimento a pessoas com deficiências neuromotoras, o IBR é uma referência, na Bahia, em reabilitação desses pacientes, que contam com o atendimento gratuito.

Um exemplo é Pietro Silva, 3, morador de Amargosa. Ele foi desenganado pelos médicos quando nasceu anóxico (ausência de oxigênio no ar, no sangue arterial ou nos tecidos). Hoje, tem uma nova história reescrita com o apoio do IBR. "Desde que chegamos aqui (no instituto) é só vitória, alegria e esperança", declarou, na quarta, Josianey Silva, mãe do garoto.

João Leite, 9, tem uma doença degenerativa e, há mais de dois anos, é acompanhado no IBR: "Meu neto melhorou bastante desde que começou o tratamento, e a hidroterapia só vai ajudar, porque ele adora", afirmou a avó Eduarda Barreto.

De acordo com a supervisora técnica Ohana Negrão, o público-alvo do IBR são crianças de 0 a 14 anos, com paralisia cerebral, doenças neuromusculares, atraso no desenvolvimento, lesão encefálica e medular, entre outras patologias.

"A fisioterapia aquática é fundamental no processo de recuperação porque junta técnica da fisioterapia com os benefícios da água e a ludicidade", lembrou.

Melhor atendimento

Como instalações mais amplas e funcionais, o novo espaço revela-se mais moderno, o que, segundo Leila Brito, superintendente da Fundação José Silveira (FJS) - mantenedora do IBR - , vai proporcionar mais conforto e melhor atendimento.

"É importante ter um espaço atrativo, pois a terapia é uma atividade gradativa, e o IBR conta com uma equipe preparada para auxiliar os pacientes", disse.

Cerca de 100 crianças serão beneficiadas com a reforma do setor de fisioterapia aquática. Em 2014, o instituto realizou 138.422 procedimentos, com o atendimento de cerca de 3.700 pacientes por mês.

Para isto, o IBR conta com a solidariedade de parceiros como Voluntárias Sociais da Bahia, TV Aratu, Grupo A TARDE e outras iniciativas públicas e privadas. "É imensa a satisfação em colaborar com o IBR, porque sinto que a minha obrigação como cidadã está sendo cumprida", afirmou a empresária de moda Regina Weckerle.

Durante a solenidade, na quarta, o Grupo A TARDE foi um dos colaboradores que receberam o Selo de Responsabilidade Social como reconhecimento da parceira com o IBR. "Saibam que podem contar sempre com a nossa empresa nesta luta diária que transforma a vida das pessoas", destacou Isabel Torreão, executiva de contas do grupo.

adblock ativo