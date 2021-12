Setin nega suspensão na fiscalização de vias exclusivas

>>Você enfrentou o engarrafamento nesta quarta?





O Secretário municipal de Transportes e Infra-estrutura de Salvador, Euvaldo Jorge, negou, em entrevista ao portal A TARDE On Line, nesta quarta-feira, 7, que a fiscalização das vias exclusivas tenha sido interrompida em toda a cidade. A informação sobre a suspensão havia sido passada para a reportagem, no começo da manhã, por agentes da sala de rádio da Transalvador. De acordo com o secretário, houve apenas uma flexibilização na operação nos bairros do Itaigara e Iguatemi e na Avenida Juracy Magalhães entre 8h30 e 9h desta quarta.

Segundo agentes de trânsito contatados pela reportagem, a fiscalização provocou um congestionamento de mais de três horas em vários pontos da cidade, envolvendo as avenidas ACM, Paralela, Tancredo Neves, Lucaia, além dos bairros Stiep, Garibaldi e Bonocô. A declaração também foi questionada pelo secretário. "A fiscalização não causa engarrafamento, evita engarrafamento. Essa informação não é oficial. O congestionamento desta manhã foi por conta de uma coincidência triste de vários incidentes, como batidas, manifestação, cavalo solto e carro quebrado na região do Itaigara, Iguatemi e Juracy Magalhães", disse, acrescentando que o resto da cidade - como Paralela e Rodoviária - estava com trânsito livre.



Internautas também informaram ter visto filas com diversos ônibus nos trechos com engarrafamentos, como relatou o técnico em agrimensura Nilo Mendes, 27. "Tinha uma fila com mais de 40 ônibus e os cones da Transalvador próximo ao Hospital Sarah. Não vi nenhum carro quebrado ou batida que justificasse o engarrafamento. O trânsito estava insuportável. Tinha motoristas fora dos carros com as portas abertas porque o fluxo estava parado", contou Mendes, que percorreu em quase uma hora o trecho entre o Imbuí e a Avenida Tancredo Neves, o que normalmente faz em 15 minutos.



O motorista de ônibus Luís Eduardo criticou, através de comentário no blog Cidadão Repórter, a fiscalização na faixa exclusiva. "Os agentes não estão preparados para este tipo de fiscalização. Os cones que eles colocam em alguns pontos de ônibus acabam criando imensos congestionamentos como no último ponto da av. Bonocô, em frente ao Hospital Sarah, porque os ônibus precisam fazer a conversão à direita bem próximo da saída do Stiep, causando assim um congestionamento que chega até o Shopping Itaigara. Às vezes, chegando a gastar num percurso do Shopping Itaigara até a entrada da Av. Paralela 2h30, quando no normal sem cones gastamos 20 minutos".



Apesar de o secretário informar que a operação nas vias exclusivas foi mantida, a reportagem do A TARDE On Line não encontrou agentes de trânsito fiscalizando as faixas especiais para ônibus na Avenida ACM, Paralela e Dique do Tororó. "Não há hipótese de abrirmos mão da fiscalização. No início há alguns transtornos, mas com o tempo o motorista se acostuma com a via exclusiva, vai entender que precisa respeitar essa determinação e o tráfego vai melhorar", prevê o secretário.



A fiscalização consiste no impedimento da circulação de ônibus nas demais vias, que não as exclusivas e, para isso, os agentes de trânsito se posicionam com cones e viaturas na região. A operação acontece entre 6h e 22h.

adblock ativo