Setembro Dourado: Martagão Gesteira realiza curso sobre câncer infantojunevil

No mês do Setembro Dourado, período de conscientização sobre o câncer infantojuvenil, o Hospital Martagão Gesteira ministrará um curso para profissionais da Rede Básica de Saúde do município de Salvador na próxima sexta-feira, 27.

“O objetivo desta ação do Martagão é capacitar a rede básica do município para poder identificar precocemente o câncer infantojuvenil. O diagnóstico, quando feito na fase inicial da doença, permite um tratamento menos intensivo e maiores chances de cura”, afirma a coordenadora do setor de oncologia do Martagão, Luciana Nunes.

Ela também ressalta que o câncer é raro na faixa etária pediátrica, porém de melhor prognóstico. No entanto, é preciso que profissionais de saúde estejam capacitados para fazer o diagnóstico precoce em crianças, já que os sintomas costumam se confundir com doenças corriqueiras.

O curso, que será realizado no Hotel Fiesta, no Itaigara, foi contemplando pelo Edital de Patrocínio Ação Infância e Vida 2018, uma das iniciativas da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (Coniacc), em parceria com Banco do Brasil.

No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou 12,5 mil novos casos de câncer infantil, e 2.704 mortes, em 2018. Em todo o mundo, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc), estima-se que, todos os anos, 215 mil casos são diagnosticados em crianças menores de 15 anos, e cerca de 85 mil em adolescentes entre 15 e 19 anos.

