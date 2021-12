Setembro Amarelo traz debate sobre prevenção do suicídio

Com o título Pra Vida, um show comandado pela banda Psirico, agendado para as 20h desta sexta-feira, 2, no largo Tereza Batista (Pelourinho), em Salvador, marca o início da campanha Setembro Amarelo, pela prevenção do suicídio.

Este mês é o escolhido pois 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Na Bahia, as iniciativas são organizadas pela Associação Psiquiátrica da Bahia e Sindicato dos Médicos (Sindimed).

Desde esta quinta, 1º, o Elevador Lacerda está com iluminação em amarelo, cor-símbolo da campanha. Uma iluminação no mesmo tom será aplicada na Basílica do Nosso Senhor do Bonfim.

O show desta sexta, 2, além do grupo de Márcio Victor, tem participação das bandas Esquina de Minas, que faz uma releitura com sotaque baiano das canções do Clube da Esquina, e Levaê, com repertório de axé music e pop nacional.

No dia 6, uma entrevista coletiva de imprensa, às 19h30 no Sindimed (Ondina), apresentará as atividades de educação para a prevenção do suicídio e discussão sobre a abordagem do tema pela imprensa.

Especialistas

Uma mesa-redonda (dia 8, no Sindimed) e duas palestras (dia 9, no auditório da Secretaria da Agricultura, no Centro Administrativo; e dia 13, no Tribunal de Justiça, também no CAB) reunirão especialistas para conversas sobre a temática.

