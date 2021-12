Sete unidades do SAC suspendem atendimento no fim de semana

Quatro unidades da rede SAC em Salvador e as três unidades móveis terão o atendimento ao público suspenso neste sábado, 2, e domingo, 3. O motivo da suspensão é a atualização do sistema Data Center Prodeb, utilizado nos postos SAC e em outros órgãos do Estado, que irá ficar indisponível durante o período.

No sábado, 2, as unidades dos shoppings Barra, Bela Vista, Paralela e Salvador estarão fechadas. Já as carretas do SAC Móvel terão expediente suspenso no sábado e no domingo. O atendimento nas sete unidades será retomado na segunda-feira, 4.

