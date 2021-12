Sete quilos de maconha são apreendidos em Brotas

Cerca de 7 kg de maconha foram encontrados e apreendidos no bairro de Brotas, na tarde desta segunda-feira, 28, por equipes das Rondas Especiais (Rondesp). O entorpecente estava com um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, que foi preso, porém não teve sua identidade revelada.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os agentes realizavam uma patrulha na localidade de Baixa da Gia, quando decidiram abordar um grupo. Ao notar a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas um foi alcançado.

No local foram apreendidos seis tabletes de maconha prensada, 463 porções da mesma erva, balança, embalagens plásticas, R$ 320 e um celular.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

