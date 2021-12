Sete quilos de maconha e crack são encontrados em Itapuã

Cinco tabletes de maconha e um de crack, além de três porções da droga prontas para venda foram apreendidos na noite desta segunda-feira, 7, no bairro de Itapuã. A ação foi comandada por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico, na localidade conhecida como Baixa da Soronha.

Os agentes perceberam, durante rondas preventivas, um homem em atitude suspeita, fugindo em direção a um imóvel abandonado. Neste local, as equipes encontraram os entorpecentes.

Conforme o major Edmundo Assemany Júnior, no final do mês de setembro, a polícia localizou um 'Bunker' com R$ 1,5 milhão em drogas na mesma localidade. O material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes, na região do Shopping da Bahia.

adblock ativo