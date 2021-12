Sete praias estão impróprias para banho em Salvador

Sete praias estão impróprias para o banho neste final de semana em Salvador, segundo aponta pesquisa realizada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

As praias impróprias são: a da Penha (Em frente a Barraca do Valença), Bogari (em frente ao Colégio da PM), Armação (em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa), Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas), Corsário (em frente ao posto salva-vidas), Patamares (em frente ao posto salva vidas, próximo ao coliseu) e Buraquinho (200m da foz rio joanes).

De acordo com o instituto, "a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentam resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli (grupos de bactérias indicadoras de contaminação), ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2500 coliformes termotolerantes ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mL de água".

Para os banhistas, é bom ficar alerta nos períodos chuvosos da cidade, já que a água da chuva acaba arrastando das ruas diversos detritos que podem causar sérias doenças. Além disso, é importante evitar o banho próximo à locais que tenham saída de esgotos, desagues de rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

