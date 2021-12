Sete pessoas ficam feridas em incêndio em Nazaré

Sete pessoas ficaram feridas em um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 9, por volta de 3 horas, na Rua da Poeira, em Nazaré. De acordo com o tenente-coronel Antônio Júlio Nascimento, do Corpo de Bombeiros, entre as vítimas está uma criança, que foi jogada pela mãe da janela do primeiro andar, já que o fogo atingiu o térreo do imóvel.

A menina e outras três pessoas estão internadas no Hospital Geral do Estado (HGE). Os adultos foram identificados como Maria da Conceição Pereira Santos, Jorge Antônio Freitas Florêncio e Eduardo Batista Gomes. O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.

Moradores alegam que o Corpo de Bombeiros demorou em colocar uma escada para a descida das pessoas, o que fez vizinhos improvisarem um resgate, colocando um colchão no chão para amortecer a queda de quem pulava. Um cachorro e um gato morreram no incêndio.

Há relato de que faltou água na viatura dos Bombeiros, o que dificultou o resgaste. O fogo foi controlado, mas os bombeiros continuam no local, fazendo o rescaldo.

Cerca de 30 famílias moravam em quartos alugados no casarão. Esse não é o primeiro incêndio registrado no local.

Na semana passada, outro incêndio destruiu um casarão no Comércio.

