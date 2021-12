Sete imóveis no bairro do Comércio serão desapropriados

O casarão no bairro do Comércio, região da Cidade Baixa, em Salvador, onde parte da estrutura interna cedeu na tarde desta terça-feira, 23, e outros seis imóveis serão desapropriados pela prefeitura para a construção do Museu da História de Salvador e do Arquivo Público da cidade. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).

Além dos novos equipamentos culturais, o conjunto arquitetônico vai abrigar o Museu da Música. Todos os terrenos estão localizados na rua da Bélgica, próximos a um dos pontos turísticos da capital baiana, o Mercado Modelo.

Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), responsável pela implantação do projeto, foram no local do desabamento para verificar os eventuais prejuízos.

Investimento

No valor total de R$ 1,8 milhão, as desapropriações foram garantidas na Justiça. O depósito será feito em juízo pelo Executivo municipal até o dia 3 de julho, que é a data limite.

A Secult já instruiu o processo para contratação emergencial do escoramento da Casa dos Azulejos, onde vai funcionar o Museu da Música. Essa intervenção será executada pela Sucop.

Os novos equipamentos culturais serão construídos com recursos de financiamento do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (Prodetur) e do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Desabamento

A parte interna do imóvel cedeu na tarde desta terça-feira, 23, mas não houve registro de feridos. Engenheiros da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local para avaliar os estragos.

Por causa do acidente, o trânsito ficou lento na região. Uma equipe da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) foi enviada para monitorar a situação.

