Sete de Abril recebe serviços de contenção de encostas

Uma solenidade, realizada nesta quarta-feira, 21, marcou a assinatura da ordem de serviço para início das obras de contenção de encosta e recomposição da rua da França, em Sete de Abril.

O ato contou com a participação do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito, Bruno Reis e dos secretários Almir Melo (Infraestrutura e Obras Públicas), João Roma (Gabinete) e Marcílio Bastos (Manutenção).

Com investimento 100% municipal no valor de pouco mais de R$1 milhão, a intervenção será feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) em uma área de aproximadamente 200m².

A obra engloba recomposição de talude, aplicação da técnica de cortina atirantada e instalação de nova rede de drenagem.

Além disso, a largura da via será recuperada – parte da pista já havia cedido por causa da chuva nos últimos anos. A medida vai beneficiar cerca de 30 famílias que vivem na localidade.

Balanço

Desde 2013, a gestão municipal já entregou 42 contenções de encostas, que resultaram num investimento de R$ 46 milhões em diversos pontos da cidade. Atualmente, estão em andamento mais 12 obras em encostas, com investimento previsto superior a R$14 milhões.

Também, como forma de estabilização de terrenos, 71 geomantas já foram aplicadas, com mais de R$ 7,5 milhões em recursos.

