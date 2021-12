Sete bairros ainda enfrentam problemas com falta de energia

Sete bairros de Salvador, até às 17h30, ainda enfrentavam problemas com a energia nesta segunda-feira, 4, devido as fortes chuvas que atingiram a cidade. Acupe de Brotas, Retiro, Pituba, Nazaré, Federação, Ribeira e Liberdade estão sem energia informou a Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba).

Ainda segundo a Companhia, as principais ocorrências durante o dia afetaram parte da Mata Escura, Águas Claras, Barros Reis, Liberdade, Pituba, Amaralina, Candeal, Matatu e Itapagipe.

A Coelba informou que aumentou o número de turmas de operação e manutenção e continuará com o efetivo reforçado até que a situação seja regularizada.

Os consumidores que precisarem acionar a Coelba para informar falta de energia podem utilizar os seguintes canais de atendimento:

- Envio gratuito de mensagem de texto (SMS) para o número 27308, escrevendo, no espaço destinado ao texto, apenas o número do contrato da unidade consumidora.

- Site

- Central de Teleatendimento 0800 071 0800: O consumidor deve optar pela opção 2 (Falta de Energia) no menu de atendimento. Para agilizar a solicitação, é importante ter em mãos o número do contrato ou CPF do titular da fatura.

adblock ativo