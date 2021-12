Sete árvores caíram nesta sexta e 20 estão ameaçadas

Sete árvores caíram e 20 estão ameaçadas de queda nesta sexta-feira, 22, em Salvador. Os números, decorrentes da chuva que atingiu a cidade, são do balanço divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), na noite desta sexta.

Até as 17h21 foram 48 solicitações de emergência: três alagamentos de área, sete ameaças de desabamento de imóvel, quatro ameaças de deslizamento de terra, um desabamento parcial, três deslizamentos de terra, uma infiltração, uma orientação técnica e uma ameaça de queda de poste.

O órgão informou que permanece em plantão 24h para atender as solicitações no telefone gratuito 199.

Morte de ambulante

A vendedora ambulante Berenice Ferreira Rodrigues, de 80 anos, morreu após ser atingida por uma árvore que caiu na avenida Tancredo Neves, na altura da Casa do Comércio e do Shopping Salvador, nesta sexta.

Colegas de trabalho dizeram que o acidente poderia ter sido evitado. Eles alegam que solicitaram a poda dessa e de outras árvores da região, mas não tiveram resposta do governo municipal. De acordo com a vendedora Jaqueline Pereira, as árvores da região não são podadas há oito anos.

Já Luciano Sandes, diretor de operações da Secretaria de Manutenção de Salvador (Seman), afirmou que uma poda foi realizada em outubro de 2015. Segundo ele, a umidade do solo pode ter ajudado o vento a derrubar a árvore. Além disso, a espécie teria raízes muito rasas, o que dificulta a sustentação.

