Sete academias são fechadas por condições precárias em SSA

Sete academias de ginástica instaladas em diversos bairros de Salvador foram interditadas por irregularidades durante a Operação Apolo, nesta terça-feira, 1º, que tem o objetivo de averiguar as condições de funcionamento dos estabelecimentos.

Foram interditadas as academias Chocolate (no Uruguai), Sadam, Mun-há e Bené (em São Caetano), além da Mega Fitness, Em Forma Fitness e Lagoa Azul (na região do Subúrbio Ferroviário).

Segundo a delegada Carla Ramos, titular da Delegacia do Consumidor (Decon), os estabelecimentos funcionavam precariamente, sem profissionais capacitados e pondo em risco a saúde e a integridade física dos clientes, com a oferta de equipamentos antigos e danificados.

Os estabelecimentos também não possuíam alvará de funcionamento e nem cópias do Código de Defesa do Consumidor à disposição do público, além de não exibirem, em local visível, os preços cobrados pelos serviços oferecidos.

As academias só poderão reabrir depois que se adequarem às exigências dos órgãos fiscalizadores.

Proprietários e instrutores de educação física dos estabelecimentos notificados foram conduzidos à delegacia especializada, ouvidos e liberados.

Eles poderão ser indiciados em inquérito policial por crime contra a relação de consumo, falsidade ideológica e exercício irregular da profissão.

A delegada Carla Ramos lembra que, antes de se matricularem numa academia, os clientes devem observar se os equipamentos estão em bom estado de conservação, se os profissionais são capacitados, se as instalações são adequadas e se há higiene no local.

Denúncias podem ser enviadas à Decon por meio do telefone (71) 3117-6866.

O Conselho Regional de Educação Física (Cref-BA), a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), o Procon e Vigilância Sanitária também integram a Operação Apolo.

