SET faz alterações no trânsito

A região do Iguatemi, que já enfrenta problemas decorrentes do intenso fluxo de veículos em suas vias, vai ficar, ao menos temporariamente, ainda mais caótica. Às 23h30 de de terça-feira, a prefeitura interditou o chamado “mergulho da LIP (Ligação Iguatemi-Paralela)”, que conecta o final da Av. Tancredo Neves à Rodoviária, para realizar obras de ampliação do trecho.

A alternativa mais próxima para os motoristas é o Viaduto Luís Eduardo Magalhães, que, nos horários de pico, já recebe 3.800 veículos por hora e deve ficar mais congestionado.

“Já está ruim, agora vai ficar pior!”, reclama a comerciante Lena Maria Soares, 26, que utiliza o viaduto para voltar para sua residência, no bairro da Liberdade.

Segundo o titular da Superintendência de Engenharia de Tráfego (SET), coronel Adelson Guimarães, a obra vai ampliar a passagem de veículos entre aquele trecho e o Viaduto Nelson Daiha. Atualmente, o acesso ao viaduto está bloqueado com prismas de concreto (“gelo-baiano”).

Incômodo – Guimarães admite que a obra vai causar incômodos, mas afirma que é necessária. “Se apenas tirássemos os prismas, os veículos cruzariam direto para o viaduto, aumentando a chance de colisão com os carros que vêm da Paralela”, explica.

Diante da mudança, o motorista terá que utilizar outros caminhos para chegar à Rodoviária. A SET recomenda que os condutores recorram à orla e outras vias, que não o Viaduto Luís Eduardo Magalhães, para não contribuir ainda mais com os engarrafamentos.

Quem está passando pela frente do Hospital Sarah não terá outra opção e precisará se dirigir ao viaduto. Já aos condutores que saem do Vale dos Rios e Centro de Convenções, a SET orienta que estes retornem pela Av. Professor Manoel Ribeiro, no Costa Azul, e depois sigam para a orla e Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM).

Os motoristas que estão no Costa Azul e na Av. Tancredo Neves devem percorrer roteiro semelhante, rumando para a orla, por meio de ruas de menor fluxo, a exemplo da Arthur de Azevedo Machado.

As sugestões desagradaram a alguns motoristas. “É uma volta muito grande. Além do mais, vou pegar engarrafamento da mesma forma, prefiro ir pelo Viaduto Luís Eduardo mesmo”, avisa o técnico em eletrônica Daniel Oliveira Santos, 32. “De que adianta dar esta volta toda se nas avenidas ACM e Tancredo Neves também fica tudo congestionado?”, questiona um taxista que só quis se identificar pelo prenome de José Carlos.

O superintendente da SET diz que, neste momento, a população precisa ter consciência e colaborar, porque, depois que estiver pronta, a ampliação vai beneficiar a todos que passam pela região do Iguatemi.

Américo Simas - A fim de melhorar a segurança no trecho do Túnel Américo Simas, que começa no Vale de Nazaré e vai até o Comércio, a SET iniciou, no último final de semana, a instalação de duas lombadas eletrônicas.

O equipamento, que ainda depende da chegada de peças e vistoria do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) para funcionar, identifica a velocidade dos veículos no momento em que estes passam sobre uma elevação fixada, flagrando a ultrapassagem do limite permitido na via, que é de 40 km/hora.

Além das lombadas, foram colocados delineadores laterais nas paredes do túnel, cuja função é desestimular o aumento de velocidade, e faixas sonoras, para

demarcar o fluxo de tráfego. Num segundo momento, o túnel também receberá minissonorizadores, que avisam o condutor quando ele muda de faixa.

A multa para ultrapassagem do limite máximo de velocidade vai de R$ 127,69 a R$ 191,54.

Veja infográfico

adblock ativo