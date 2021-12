Sessão na ALB celebra os 100 anos de A TARDE

"Com Renato Simões na presidência da Empresa Editora e Vera Simões Bainville, na vice, confirma-se a herança paterna do fundador Ernesto Simões Filho. O caminho por ele percorrido foi sempre de lutas, de campanhas, de exílios e atentados com enorme capacidade de resistência e de combate que só lhe fizeram crescer com o tempo a sua bela imagem".

A afirmação é do ex-diretor-geral de A TARDE, Edivaldo Boaventura, em palestra que proferiu na sessão de homenagem ao centenário da empresa, nesta quinta-feira à tarde, na sede da Academia de Letras da Bahia, em Nazaré. "A força de seu talento [de Ernesto Simões] evidenciou-se no jornalismo vigoroso, na política combativa e na inovação empresarial", afirma Boaventura.

O secretário de Comunicação do governo, Robinson Almeida, o presidente da Associação Baiana de Imprensa (ABI), Walter Pinheiro, a presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Consuelo Pondé e a vice-presidente de A TARDE Vera Magdalena Simões compuseram a mesa da solenidade.

Orgulho - Membro do conselho de administração, Renato Simões Filho, falou sobre a trajetória de 100 anos de A TARDE. "Resgatando a história de meu avô, não só como fundador do A TARDE e homem público, mas também como fundador da Academia Baiana de Letras, percebemos que se tratava de um homem de personalidade completa".

Já jornalista Ranulfo Bocayuva, também neto do fundador do jornal, em seu discurso destacou "a incrível coragem e visão de Simões Filho em fundar um jornal que se perpetua até hoje como uma das marcas mais sólidas da imprensa nacional, graças a uma gestão empresarial consensual entre seus sócios e diretores".

A personalidade forte do fundador do diário também foi destacada pelo secretário de Comunicação. "Foi um revolucionário, uma pessoa que marcou profundamente a história republicana e democrática da Bahia". O presidente da ABI Walter Pinheiro destacou a força do empreendimento. "Em um País em que 60% das empresas não chegam aos 2 anos, um jornal que chega aos 100 é porque os seus criadores e mantenedores foram competentes".

