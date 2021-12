Sessão de neurocirurgia do HGRS volta a acontecer de forma presencial

O serviço de anestesiologia do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) retomará, nesta sexta-feira (16), a sessão científica de neurocirurgia de forma presencial. A ação – que, desde o início da pandemia da Covid-19, ocorria no formato online – passa a acontecer na Sala de Videolaparoscopia, todas as sextas-feiras, às 7h, respeitando os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde.

Os encontros têm objetivo de discutir os casos atendidos pela neurocirurgia na instituição. Nesta sexta-feira, a aula será conduzida pelo coordenador do serviço e da residência de neurocirurgia do HGRS, Leonardo Avellar.

Tradicionalmente, as sessões são abertas para médicos, estudantes e demais profissionais de saúde. No entanto, durante a emergência sanitária, serão voltadas apenas para os residentes da especialidade, em atenção à recomendação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH-HGRS), que pede, também, isolamento entre as cadeiras.

É obrigatório, no local, o uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool em gel. Além disso, está proibido o consumo de lanches.

adblock ativo