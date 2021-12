Sesc encerra inscrição para concurso Top Model nesta terça

Termina nesta terça-feira, 15, o prazo para inscrições no concurso Top Model Sesc 2013, que destacará jovens comerciários nas categorias masculino e feminino. O evento será no Dia do Comerciário, próxima segunda-feira, 21, às 10h30, no Sesc-Piatã.

Podem se inscrever habilitados ao Sesc, entre 18 e 25 anos, com altura mínima de 1,70 metro. Inscrições, gratuitas, podem ser feitas no Sesc (Nazaré e Piatã) ou no Ateliê Di Paula (Freeshop - Rio Vermelho). Mais informações: 3254-3911.

