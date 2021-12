Sesab inspeciona maternidade em Baixa de Quintas

A maternidade Tsylla Balbino, no bairro de Baixa de Quintas, começou a ser inspecionada pela Corregedoria Geral e Secretaria Administrativa do Estado na manhã desta quarta-feira, 23. Com o procedimento, a Secretaria de Saúde (Sesab) espera detectar o grau de ausência dos profissionais que atuam na unidade, como também identificar problemas relacionados a infraestrutura de atendimento no local.

De acordo com o secretário de saúde, Jorge Solla, que esteve na unidade com a equipe de fiscalização, um relatório preliminar com possíveis problemas identificados na maternidade deve ser divulgado no início desta tarde, por volta das 14 horas. A unidade Tsylla Balbino conta com 500 funcionários, 92 leitos e registra uma média de 300 partos mensais.

Segundo a coordenadora de fiscalização da Corregedoria Geral do Estado, Eliane Silveira, a fiscalização não tem como pretensão punir os faltosos, mas promover a correção dos erros encontrados. Ainda assim, possíveis faltas identificadas devem ser apuradas e os médicos com presença irregular poderão sofrer desconto salarial e, a depender do caso, passar por sindicância. A inspeção na unidade deve durar de três a cinco dias.

Inspeções - Durante fiscalização realizada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana (a 108 km de Salvador), entre os dias 14 e 21 de janeiro, a Sesab costatou 281 ausências em um quadro de 1267 profissionais (22,2% do total).

Já no Hospital Manoel Vitoriano, em Salvador, a Sesab constatou 76 ausências em quadro de 313 profissionais no incício de janeiro (19,5% do total).

