Sesab inscreve para Curso Atenção à Saúde do Bebê

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Curso Atenção à Saúde do Recém-Nascido de Risco: superando pontos críticos. Os interessados podem efetuar a inscrição até o dia 16 de março pela internet. O curso começa no dia 21 de março e termina no dia 13 de junho. Não há custo para os participantes.

O curso é voltado para profissionais de saúde de todo o Brasil que atuam em unidade neonatal; profissionais das áreas de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Serviço Social, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia e Farmácia.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o curso é disponibilizado em formato de teleducação interativa (EAD). Os módulos contam com vídeos e textos que abordam sete pontos críticos: Manejo da Dor, Administração e Monitoramento do Oxigênio, Prevenção de Infecção, Nutrição, Controle da Temperatura, Cuidados Voltados ao Desenvolvimento e Retinopatia da Prematuridade.

adblock ativo