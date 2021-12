Sesab estuda parceria com Hospital Espanhol

Nas negociações de um empréstimo milionário destinado a evitar o fechamento do Hospital Espanhol, intermediadas pela Secretaria de Saúde da Bahia, a tendência é que o Estado participe da gestão administrativa da empresa. Esta seria uma das principais exigências da Caixa Econômica, que deve disponibilizar uma linha de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A informação é da assessoria de comunicação da Sesab, cujo titular, Jorge Solla, reuniu-se na segunda, 06, à noite, com o conselho deliberativo do Hospital Espanhol para definir os critérios da ajuda oficial à instituição, em séria crise financeira. A secretaria informou também que o valor do empréstimo ainda está em análise pela instituição bancária. Entretanto, fontes indicam que a soma é da ordem de R$ 160 milhões, mais de três vezes o necessário para a construção do Hospital do Subúrbio (R$ 50 milhões).

Mudança de estatuto - A parceria exige que o hospital altere o estatuto, com a aprovação do conselho deliberativo e de uma assembleia com os sócios. A assessoria de imprensa do hospital não divulgou o resultado da reunião de ontem. Caso tenha sido aprovada, uma convocação para a alteração final do estatuto será divulgada até quinta-feira.

A outra exigência para a concessão do empréstimo é a ampliação de atendimento para pacientes do Sistema Único de Saúde e do Planserv. Resultado de uma década de acúmulo de dívidas, segundo o Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed-BA), a crise financeira do Hospital Espanhol se agravou no último mês. Após denúncia do sindicato, o Ministério Público do Estado da Bahia abriu inquérito civil para apurar queixas de desassistência a pacientes do SUS e da rede privada, no fim de abril.

Com dois meses de atraso na folha de pagamento, a administração do hospital deverá apresentar uma proposta para quitar o salário dos funcionários na próxima segunda-feira, dia 13, no Ministério Público do Trabalho.

Prudência - O presidente do Sindimed, Francisco Magalhães, vê com bons olhos o possível acordo com o governo. Mas, "como está envolvido o dinheiro público, deve-se ter prudência", observou o líder sindical.

A situação do hospital é preocupante, para ele, uma vez que sozinho dispõe de cerca de 240 leitos - 60 de UTI. Magalhães chegou a afirmar que o hospital deve quase R$ 6 milhões, entre passivos trabalhistas, com fornecedor e pela construção de um prédio anexo.

