Sesab confirma 10 casos de pessoas atacadas por seringa

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia confirmou nesta sexta-feira, 21, que 10 pessoas foram atendidas no Hospital Couto Maia, relatando terem sido furados por seringa nas ruas da capital baiana. A unidade hospitalar é especializada em doenças infectocontagiosas.

A Polícia Civil informou que adotou medidas para intensificar as buscas aos responsáveis pelas ocorrências. Uma das medidas foi enviar uma equipe de investigação para as unidades de saúde, com casos registrados, para entrevistar as pessoas que informarem terem sido feridas em circunstâncias semelhantes.

O delegado Carlos Habib, diretor em exercício do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), informou que a Polícia Civil e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), por meio do Hospital Geral Couto Maia (HGCM), estão trabalhando em conjunto para possibilitar a coleta do maior número de informações. “Esses dados vão subsidiar a investigação para que possamos chegar ao autor ou autores desses ataques”, explicou Habib, por meio de nota.

Caso a pessoa seja atendida em uma unidade de saúde que já conte com um posto da Polícia Civil, a vítima será entrevistada antes de ser liberada, informou a polícia.

De acordo com a PC, o Depom vai verificar a existência de câmeras de monitoramento nos locais onde foram relatados os ataques e solicitar a análise minuciosa das imagens.

A polícia pede para quem tiver informações que possam auxiliar a polícia na identificação e captura do suspeito dos ataques com seringas, pode ligar para o Disque - Denúncia (3235-0000) ou para 190. Não é necessário identificar-se.

