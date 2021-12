Servidores rejeitam proposta da prefeitura e greve é mantida

Em assembleia realizadas nesta quarta-feira, 12, os servidores municipais de Salvador rejeitaram a nova proposta de reajuste salarial apresentado pela Prefeitura, de 6,59% escalonado (2% em maio e 4,59% em novembro), e decidiram manter a greve, que já dura dois dias. Conforme o Sindicato da categoria (Sindseps), uma nova assembleia foi marcada para a próxima terça, 18, às 9h, na Praça do Campo Grande, no Centro da cidade.

Segundo o diretor do Sindseps, Everaldo Braga, a proposta da Prefeitura foi rejeitada pelo fato de ser parcelada e por não representar nenhum ganho real. "Como podemos trabalhar direito e desistir da nossa luta, que é legítima e está dentro da lei, se não temos como dar condições dignas de sobrevivência às nossas famílias e não contamos com justas condições de trabalho?", questionou o diretor, por meio de nota publicada pelo Sindicato.

No período da tarde, os servidores se reuniram com o secretário de Gestão, Alexandre Pauperio, para tratar da proposta de reajuste salarial. Participaram os sindicatos dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), dos Servidores de Trânsito e Transportes de Salvador e Região Metropolitana (Sindtrans), dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) e da Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram).

O secretário explicou as dificuldades financeiras da administração. "O esforço foi máximo, conversamos sobre todos os aspectos orçamentários e financeiros da Prefeitura e, infelizmente, o prazo para a aprovação da proposta é até esta sexta-feira (14). Caso o reajuste não seja aceito, recomeçaremos os encontros na Mesa Permanente de Negociação para continuarmos com os debates com relação aos 119 itens da pauta de reivindicações. Não há mais nenhum passo a ser dado na questão do reajuste por termos chegado ao limite possível da administração", afirmou, em nota.

Segundo a Prefeitura, ao magistério, a proposta é manter o piso nacional dos professores reajustando o salário em 7,97% escalonado, sendo 2% retroativo a maio e o complemento em dezembro deste ano. Já para as demais categorias, a proposta apresentada na reunião da terça, 11, está mantida em 6,59%, também escalonado com 2% neste mês e 4,59% em novembro. O secretário de Gestão salientou nos encontros o esforço adicional da Prefeitura e que está é a proposta final, tendo em vista o momento de reequilíbrio do município.

O gestor reafirmou o compromisso em não finalizar os diálogos com os servidores após o reajuste. "Neste momento, a proposta da Prefeitura é prometer aquilo que podemos honrar, sem comprometer o presente e o futuro da cidade", destacou.

Manifestação

Pela manhã, centenas de servidores tomaram conta das ruas do Centro da cidade em uma manifestação. Eles saíram da Ladeira dos Aflitos, passando pelo Politeama, Vale dos Barris e Dique do Tororó, até chegarem à Arena Fonte Nova. O protesto foi para pedir à Prefeitura um reajuste com ganho real e que reponha as perdas ocasionadas pela inflação.

Segundo o Sindicato, o protesto foi encerrado no início da tarde e causou um grande congestionamento na região. O Sindseps informou, ainda, que os servidores continuarão fazendo protestos nos principais órgãos da Prefeitura.

