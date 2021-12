Servidores públicos municipais suspendem greve

Os servidores públicos municipais decidiram em assembleia realizada nesta sexta-feira, 24, suspender a greve iniciada no dia 10 de maio. os funcionários retornam às atividades neste sábado, 25, a partir das 8h.

A princípio, a prefeitura se mantinha contrária às solicitações da categoria, de acordo com o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps). No entanto, foi definido na reunião desta sexta que os servidores suspenderiam a paralisação.

"A prefeitura disse que está com estudos do impasse, o reajuste reivindicado e outras questões. Querem fechar o estudo que entregamos como pauta para ver o que é prioritário, urgente e conveniente. Nos darão uma resposta e faremos outra assembleia no dia 6 de junho", explicou Bruno Cruz, diretor administrativo do Sindseps.

Cruz comentou que, caso seja válida, o sindicato irá acatar a proposta da prefeitura. Se a categoria julgar que não é satisfatória, a greve será retomada no dia seguinte, 7 de junho.

Os servidores municipais reivindicam um reajuste de 20% no salário, melhores condições de trabalho, dentre outras causas trabalhistas.

