Servidores públicos decidem parar no dia 28

No próximo dia 28, os servidores públicos fazem paralisação, por decisão de assembleia geral convocada pela Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab) e realizada, na terça-feira à tarde, no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários.



Os servidores não concordaram com a proposta do governo estadual, que ofereceu índice de reajuste de 5,91% em duas ou três parcelas.



Segundo a diretora da Fetrab e presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, Maria José Santos da Silva, a categoria ficou indignada com a informação de Alexandre Tambone, representante da Secretaria de Administração.



Ele teria dito que a questão da Unidade Real de Valor (URV) e do tíquete-refeição terá que ser discutida com os secretários do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Nilton Vasconcelos, e da Administração, Nilton Lopes.



"O governo está de novo adotando uma estratégia equivocada, mesmo diante das dificuldades enfrentadas no ano passado. Cada sindicato deve realizar assembleia até o dia 27 e, no dia seguinte, vamos decidir se a paralisação vai continuar", explicou Maria José.



A data-base da categoria é 1º de janeiro e a pauta de reivindicações do funcionalismo, incluindo os pontos discutidos ontem, reajuste linear e pagamento da URV, foram entregues em setembro do ano passado, segundo a sindicalista.



Governo



O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zé Neto (PT), afirmou que o índice de reajuste salarial dos servidores está assegurado em 5,91%, mas os canais de negociação estão abertos e disse que não há motivo para tensão. "No ano passado, a divulgação foi feita em maio, mas o pagamento foi retroativo a janeiro", lembrou.

Segundo o deputado, este ano o impasse gerado pela discussão do projeto dos royalties do petróleo atrasou a aprovação dos orçamentos e, consequentemente, o planejamento do governo. "Estamos concluindo os estudos para divulgar o índice", disse ele.



"Com todo o respeito ao movimento dos servidores, não há com que se preocupar, temos mantido o diálogo e garantido a retroatividade", assinalou, ressaltando ganhos das duas maiores categorias - educação e policiais militares - neste governo.



"Os professores tiveram reajuste de 56,4% acima da inflação e os militares 104%", disse o líder, ao ressaltar ainda que a divulgação do índice de reajuste pelo governo deve até sair mais cedo neste ano eleitoral. "Há prazos legais", assinalou.



O deputado Zé Neto lembrou, também, que na Bahia é negociado o reajuste linear e por categorias.



Ele ainda frisou que também está sendo levada em conta a situação dos trabalhadores do setor administrativo, distribuídos em todas as secretarias. "Essa categoria terá um ganho diferenciado, recebendo uma espécie de CET (comissão)", destacou Zé Neto.



Colaborou Rita Conrado

