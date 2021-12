Servidores protestam em frente ao Hospital de Custódia

Os servidores do Hospital de Custódia e Tratamento (HCT), na Baixa do Fiscal, protestam nesta quinta-feira, 11, em frente à unidade. Eles alegam que não há condição de trabalho no local após as duas rebeliões realizadas por internos nesta semana. Nos motins, os abrigados destruíram parte do prédio. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), apenas duas alas estão aptas para funcionamento.

"Não tem condição de trabalhar. O Corpo de Bombeiros condenou as alas incendiadas. A situação é mais complicada para os servidores da área de saúde, já que os internos destruíram o gabinete odontológico, o serviço de atendimento médico e a sala de apoio para técnicos de enfermagem", disse o coordenador do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), Nelson Luís dos Santos.

"Os funcionários de saúde foram alocados para a área administrativa (do Hospital), que fica a parte do pavilhão e está funcionando (nesta quinta). Claro que não da mesma forma que antes", disse o major Júlio César Ferreira, diretor de Segurança Prisional da Seap.

Novo prédio - O sindicalista Nelson Luís disse que os servidores querem a construção de um novo prédio. "Não queremos que reforme. O local é inadequado, não tem como o pessoal de saúde trabalhar lá dentro. Deixaram chegar a esse extremo, agora vão ter que adaptar algum lugar para o hospital. Construir em outro local", defende.

Atualmente, o hospital conta com 40 profissionais da área de saúde, 40 agentes penitenciários e 15 administrativos. Estão abrigados 174 internos no local. Após as duas rebeliões desta semana, 14 detentos foram transferidos. De acordo com o major Júlio César Ferreira, esses internos estão "diretamente envolvidos" nas rebeliões.

O movimento desta quarta, 10, foi contra a transferência. Na ocasião, os internos colocaram fogo em colchões e destruíram uma das alas do hospital. Na segunda, 8, eles se rebelaram cobrando melhorias nas dependências da unidade prisional.

Após as duas rebeliões, um grupo especial de operação prisional da Seap realiza uma vistoria no prédio em busca de possíveis objetos que foram roubados pelos internos e que podem ser usados como arma, como bisturis. O major Júlio César Ferreira disse que, com essa revista e transferência dos internos que lideravam os motins, a situação está controlada na unidade.

