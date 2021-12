Servidores penitenciários fazem greve contra a prisão de colegas

Cerca de 550 servidores penitenciários do Estado da Bahia paralisaram as atividades nesta quarta-feira, 25, em protesto pela prisão de dois agentes penitenciários, detidos na Operação Máscara, deflagrada pela Polícia Civil na última terça-feira, 24.



Os agentes Jorge Freitas e Antônio Ranulfo são acusados de facilitar a entrada de celulares na Penitenciária Lemos Brito (PLB). Os aparelhos seriam usados pelo líder do bando, o presidiário Antônio Marcelo dos Santos. O grupo agia em conjunto, oferecendo o perdão de dívidas fiscais a empresários com descontos de até 70%. Segundo avaliação da polícia, o golpe rendeu pelo menos R$ 1 milhão à quadrilha de estelionatários.

Ferreira considera a prisão dos colegas uma "arbitrariedade". "Os nomes deles não foram citados em nenhuma das gravações feitas pela polícia. Os presos apenas citam algum chefe, mas nada garante que são eles". De acordo com Hailton, eles teriam sido presos por conta do cargo de chefia que exercem. Antônio Ranulfo, além de agente penitenciário, é também Coordenador Chefe de Segurança do Presídio, e Jorge Freitas exerce, em paralelo, o cargo de Coordenador do Módulo onde os presos estavam.



O secretário de Segurança Pública, César Nunes declarou, por meio da assessoria, que vai pedir a prorrogação das detenções dos dois servidores, assim como a dos outros presos, incluindo o advogado Gilberto Oliveira Linz. Também garantiu haver provas do envolvimento deles no esquema ilícito, segundo o apurado em dez meses de investigações.



O coordenador do Sinspeb afirmou que, caso os agentes não sejam transferidos ou soltos, a paralisação continuará. " Se nada for feito, a greve vai continuar, e [a paralisação] será ampliada para as outras unidades da cidade e do interior".

Visitas - A dona de casa Maria da Conceição Santos, 58 anos, depois de viajar 78km, não conseguiu visitar a filha no Presídio Feminino. “Elas estão passando fome aí dentro. Se alimentam com o que trazemos. Estão sendo penalizadas por algo que não têm culpa”, reclamou.

Outras cerca de 30 mulheres não conseguiram ver seus familiares. “O pior é que não nos dizem nada. É absurdo o descaso com que tratam a gente. Não podemos aceitar”, reivindicou Lilian Araújo Silva, 20.



* Com informações de Helga Cirino | A Tarde.

