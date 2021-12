Servidores participam de caminhada na orla nesta sexta

Os servidores municipais e familiares comemoram na manhã desta sexta-feira, 29, o Dia do Servidor, com caminhada na orla da capital. O dia em homenagem à categoria foi ontem, mas o grupo adiou a comemoração para esta sexta. Todos se concentraram no início da manhã na praia do Jardim de Alah, de onde partiram por volta de 8h20 em direção ao Parque de Pituaçú.

A caminhada é puxada pela banda Fuscão do Samba e pela animadora Popozuda. Ao som de axé, adultos, idosos e crianças percorrem os cerca de 15 km até o Parque de Pituaçú, onde acontece um café-da-manhã e sorteio de brindes, de acordo com a coordenadora do Sindicato dos Servidores Municipais de Salvador, Lícia Viana.



A previsão é que a caminhada termine por volta de 11h. Apesar do grupo ocupar uma faixa da pista, o trânsito flui normalmente.

