Servidores param por 48h na Guarda Municipal

Os servidores da Guarda Municipal de Salvador deram início, nesta terça-feira, 3, a uma paralisação de 48 horas.

A categoria reivindica melhores condições de trabalho, pagamento de gratificação extra para os condutores de veículos da guarda, rediscussão do regimento disciplinar da corporação, enviada pela prefeitura para apreciação na Câmara de Vereadores, e a exoneração do gerente de operações Anderson Barros, acusado pelo Sindicato dos Servidores Municipais (Sindseps) de praticar assédio moral contra os agentes.

Segundo o coordenador da entidade, Bruno Cruz, a oposição ao texto do regimento deve-se ao teor punitivo do mesmo, o que aproxima a corporação do militarismo. Além disso, o uso ilegal de armas particulares em serviço preocupa os agentes, de acordo com o sindicalista.

O secretário de Gestão da prefeitura, Alexandre Paupério, afirma que os guardas tiveram incremento de 35% na remuneração total a partir da aprovação do plano de cargos e salários dos servidores, aprovado em 2014. Além disso, diz que uma gratificação aos condutores "não é devida", pois a função é atribuição dos guardas.

A Guarda Municipal informou, em nota, que não tem conhecimento sobre as acusações de assédio moral, mas vai apurar o caso. E afirmou realizar curso de tiro.

adblock ativo