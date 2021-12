Servidores municipais terão táxi de graça nesta sexta

Após a solicitação do Executivo municipal, por meio da Coordenadoria de Táxi da Secretaria de Mobilidade (Semob), as empresas de táxis Comtas, Coometas, Teletáxi, Chame Táxi e a Tap Táxi vão ceder nesta sexta-feira, 28, corridas sem custo para servidores municipais. Os horários serão entre as 7h e as 9h, início do expediente, e 16h30 e 18h30, quando os trabalhadores começam a retornar para casa.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, para utilizar os veículos, os servidores precisam, na solicitação do táxi, informar o número da matrícula e, quando o carro chegar, apresentar o crachá de identificação funcional. O pedido deve ser feito com uma antecedência de no mínimo meia hora. A corrida só poderá ser feita até o local de trabalho e, no retorno, direto para a residência.

Como fazer o pedido

A Comtas possui aplicativo para celular para atender as solicitações, chamado de Táxi Comtas. A Cometas, por sua vez, oferece o serviço via site, pelo telefone 3244-4500 ou pelo WhatsApp 99625-6459. A Teletáxi tem aplicativo (Teletáxi Salvador) e os pedidos também pode ser feitos por telefone (33419988) e pelo WhatsApp (988081020). A Chame Táxi tem aplicativo para celular com o mesmo nome e atende ainda no telefone 32412266. E a Tap Táxi atende no número 33604017 e conta com App, denominado Vipp Cab.

