Servidores municipais realizam protesto nas ruas de Salvador

Os servidores municipais de Salvador fizeram uma caminhada na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), e bloquearam o trânsito no local por volta das 10h10 desta quinta-feira, 17. A categoria está em greve deste a terça-feira, 15. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto deixou o trânsito lento na região da Avenida ACM, próximo ao Shopping da Bahia.

Por volta das 11h10, o grupo chegou à Avenida Tancredo Neves. A decisão sobre o início do movimento dos servidores foi tomada em assembleia realizada no dia 10 de março. O Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindiseps) pede um reajuste linear de 17% sobre todas as categorias do funcionalismo público municipal.

"Só querem dar o aumento após a divulgação do balanço semestral, isso entra no prazo da lei leitoral, que proíbe reajuste dentro de 180 dias antes da eleição. Eles querem jogar a população contra a categoria", disse Everaldo Braga, coordenador geral do Sindiseps.

Em contato com o Portal A TARDE, a Semge comunicou que a prefeitura não irá realizar reajustes salariais até a divulgação do balanço do 1º trimestre, e não semestre. Esclareceu ainda que é permitido dar reajuste durante os 180 dias indicados na Lei Eleitoral, porém esse reajuste não pode ultrapassar a inflação do período. A assessoria da secretaria informou ainda que a Semge continua com o diálogo aberto para negociar com a categoria.

