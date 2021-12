Servidores municipais realizam assembleia na Piedade

Cerca de 500 servidores municipais de Salvador realizam assembleia geral, na praça Piedade na manhã desta segunda-feira, 28. Os servidores que participam do movimento são os funcionários da Transalvador, os Guarda municipais, funcionários não docente da educação, e funcionários da saúde.

Os integrantes do movimento alegam que a principal solicitação da pauta de reivindicações é o aumento linear de 17% nos salários, além do reajuste do auxílio-alimentação para R$25. O valor atual é de 14,36.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps) Everaldo Braga, a assembleia é para decidir se os funcionários continuam ou se suspendem a greve. "Estamos aqui para decidir sobre o rumo do movimento. Mas com certeza não nos resta dúvida, até porque o prefeito insiste em nos dar 0% de reajuste".

