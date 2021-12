Servidores municipais protestam no Centro de Salvador

Os servidores municipais protestaram na manhã desta segunda-feira, 15, em Salvador. Cerca de 1.500 trabalhadores saíram do Campo Grande em direção ao Corredor da Vitória.

Participaram do ato funcionários da área da saúde, da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal, do Salva-vidas e do Centro de Controle de Zoonoses.

A categoria está em greve porque não aceita o percentual de reajuste oferecido pela prefeitura, que foi de 6,41%. Eles alegam que tiveram perda salarial de 25% entre 2011 e 2015.

Os servidores ameaçam fazer novo protesto na quarta, 17, na região do Iguatemi.

adblock ativo